Некоторые марки автотоплива в Беларуси подорожали

Некоторые марки топлива с 21 октября подорожали на АЗС в Беларуси на 1 копейку.

Как сообщает концерн "Белнефтехим", цена бензина АИ-95-К5-Евро составляет 1,48 рубля, АИ-98-К5-Евро - 1,69 рубля, ДТ - 1,48 рубля. Цена бензина АИ-92-К5-Евро осталась без изменений - 1,39 рубля.

"Предыдущие изменения цен не компенсировали для отечественных нефтеперерабатывающих заводов опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. С октября 2017 по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5%. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2%", - говорится в сообщении "Белнефтехима".

За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила $83,5 за 1 баррель.