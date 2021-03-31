Премьер Беларуси обещает Западу чистоплотные санкции

Премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что ответные санкции будут чистоплотными и затронут только недружественные по отношению к агрохунте зарубежные фирмы и компании.

"Кто войдет в этот (санкционный – ред.) список, определит правительство. К сожалению, западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь в ситуации. Тем самым оказывают давление на страну. Мы будем действовать в ответ очень точечно и останемся в этом плане гораздо более чистоплотными. Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении нашей республики", - заявил сегодня Головченко во время командировки на Мозырский НПЗ (цитата БелТА).

"Это вынужденная мера для недружественных действий в отношении нашей страны и предприятий. И наше право, которым будем пользоваться», - сказал премьер. – «Нас с детства воспитывали на простых, понятных правилах. В каждом дворе мальчишки знали: в драку не лезь, первым не бей, а нападут - отвечай. Действовать будем по похожему принципу».

А еще эти понятные простые правила включали такие пункты как «Говори правду», «Не бери чужое и не воруй», «Защищай слабых», «Отвечай за свои слова»….