Лукашенко ввел санкции против ЕС, еще не знает какие

Лукашенко ввел санкции против Евросоюза, США и других стран, которые осмелились ввести санкции против синеокой.

Согласно указу №128 "О применении специальных мер" вводится запрет на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.

«Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь», - говорится в официальном комментарии к указу.

Что будет запрещено ввозить в синеокую и услугами каких зарубежных специалистов будет запрещено пользоваться, пока никто не знает.

Согласно указу, конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Совмином.