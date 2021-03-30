Последнее обновление: 30.03.2021 22:20

Власти РБ ждут 58 млн. рублей от населения в виде транспортного налога в 2021 году

Минфин Беларуси надеется собрать 58 млн. рублей в 2021 году за счет уплаты населением транспортного налога, в 2022 году эта сумма может вырасти в 4 раза.

"По грубым оценкам, учитывая большое количество льгот, оснований, когда не нужно платить налог, плательщиками авансового платежа по транспортному налогу в этом году будут не менее 2 млн физических лиц. Если взять усредненную ставку (1 БВ – 29 рублей), мотоциклы и прицепы для упрощения оставлю "за скобками", мы предполагаем, что плательщики уплатят порядка 58 млн. рублей", - такой прогноз озвучил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам РБ Андрей Ковалевский (цитата БелТА).

По его словам, в 2022 году, когда пойдет доплата до общеустановленной ставки, эта сумма вырастет в три-четыре раза.

"Ставка, которая будет применяться для автомобилей массой от 1,75 до 2 т, составит 102 рубля, для авто массой от 1,5 до 1,75 т – 81 рубль", - сообщил Ковалевский.

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