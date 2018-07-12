В Беларуси собираются отменить плату за проезд иностранцев по автодорогам, но повысить стоимость платных

В Беларуси планируют отменить плату за проезд иностранных транспортных средств по дорогам общего пользования. В качестве компенсации предлагается повысить стоимость проезда по платным дорогам в системе BelToll. Об этом говорится в протоколем заседания межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по корректировке Налогового кодекса.

В ходе заседания рабочей группы решено отменить 22 статью НК "Сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь". Такое решение будет реализовано в рамках упрощения системы налогообложения и с учетом параллельного взимания платы за проезд по платным дорогам с применением электронной системы BelToll.

В документе отмечается, что отмена платы за проезд по дорогам общего пользования позволит белорусским международным перевозчикам получить дополнительную квоту разрешений для проезда по территориям иностранных государств. Соответствующий рост налогов от ожидаемого увеличения прибыли перевозчиков позволит частично компенсировать выпадающие доходы бюджета. Также планируется повысить стоимость проезда по платным дорогам BelToll.

В соответствии со ст.22 НК сбор за проезд автотранспортных средств иностранных государств по белорусским дорогам общего пользования уплачивается при каждом въезде в автодорожных пунктах пропуска через госграницу. Ставки сбора за проезд установлены в базовых величинах (1 базовая величина - 24,5 руб.) и составляют от 3 до 4,5 БВ в зависимости от массы транспортного средства.

Электронная система BelToll действует с 1 августа 2013 года. Система позволяет осуществлять взимание платы в режиме свободного многополосного движения. BelToll разработана и создана австрийской компанией Kapsch TrafficCom AG. Общая протяженность платных участков составляет 1,6 тыс. км.