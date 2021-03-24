Последнее обновление: 24.03.2021 14:33

Минюст РБ не аттестовал адвоката Максима Знака

Внеочередная квалификационная комиссия при Министерстве юстиции 24 марта 2021 года не аттестовала Сергея Зикрацкого, что означает, что в скором времени он будет лишен лицензии.

Основанием для вызова на переаттестацию стал ряд комментариев Зикрацкого в СМИ, передает пресс-служба Координационного совета. По мнению Минюста, эти комментарии не в полной мере соответствуют законодательству, а потому свидетельствуют о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей.

С момента выборов в Беларуси это уже 8-й случай запрета адвокатам на профессиональную деятельность.

Ранее лицензий лишили двоих адвокатов Марии Колесниковой — Людмилу Казак и Александра Пыльченко, а также члена КС Михаила Кирилюка.

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