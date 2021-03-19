Израильская компания Cellebrite отказалась продавать технологии взлома телефонов в Беларусь

Израильская компания Cellebrite, выпускающая программные комплексы для спецслужб для извлечения данных с мобильных телефонов, решила остановить продажи в Беларусь

Об этом пишет mediazone.by со ссылкой на израильскую Haaretz.

С 2013 года Следственный комитет и Комитета судебных экспертиз провели не менее 17 конкурсов на покупку ПО, обновлений, расширений и гаджетов к программному обеспечению Cellebrite UFED 4PC

Гендиректор компании Йосси Кармил заявил, что Cellebrite «помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в ходе уголовных расследований и гражданских процессов». При этом компания, по его словам, регулярно пересматривает свою политику, «чтобы обеспечить работу в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами».

В августе 2020 года издание Haaretz утверждало, что Cellebrite сотрудничает с правоохранительными органами и госструктурами многих стран мира, в том числе в Беларуси.