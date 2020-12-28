Минфин Беларуси не видит проблем с погашением госдолга в 2021 году, заявил сегодня министр финансов РБ Юрий Селиверстов.

"Мы видим, что порядка миллиарда привлечем в следующем году. $500 млн - это будет Российская Федерация, еще $500 млн - точечно на внешнем рынке и на внутреннем. Плюс будем задействовать остатки (бюджета предыдущих лет – ред.) в погашении", - сказал Селиверстов.

"Этого будет вполне достаточно, чтобы все свои обязательства выполнить. Тут мы не видим проблем", - отметил министр, которого цитирует БелТА.

"Мы ориентируемся на то, что привлекли ресурсы в этом году - разместили евробонды, получили деньги от ЕФСР, заняли на Московской финансовой бирже. Сейчас работаем с коллегами из России", - пояснил Селиверстов.

"В настоящий момент нет ясности, сможем ли мы в стандартном режиме выйти на европейский рынок или на Московскую финансовую биржу. Понятно, что в условиях пандемии такой ясности нет по большому счету ни у кого. Потому что в марте-апреле ставки по заимствованиям резко возросли, причем не только у нас, а вообще в целом на рынке", - добавил он.

Он не привел конкретные примеры повышения ставок на ресурсы (помимо Беларуси), которые бы подтвердили это утверждение на фоне того огромного количества денежной массы, вброшенной на рынок крупнейшими экономиками мира и финансовыми институтами ради поддержки экономик в условиях пандемии коронавируса, а также мер по смягчение денежной политики (снижение ставки рефинансирования) центробанками большинства стран на планете.

Чиновнику стоило бы сказать, что коронавирус – коронавирусом, но деньги на внешних рынках Беларусь не увидит из-за санкций в связи с фальсификацией выборов и насилием в стране. Но на озвучивание политических факторов у министра финансов не хватило смелости.

В этой связи надо понимать, что все оценки валютных доходов и перспективы Беларуси справиться с внешними валютными государственными обязательствами озвучены без учета возможного влияния международных санкций на экономическую ситуацию в стране и степени этого влияния.

Как сообщалось, в 2021 году Минфин РБ на погашение внешнего долга к текущим валютным доходам бюджета закладывает $500 млн. кредита РФ, $275 млн. от продажи валютных облигаций на внешних рынках (Россия и/или Китай) и $200 млн. от продажи валютных облигаций на внутреннем рынке.

Кроме того, на оплату внешнего долга пойдут остатки профицитных бюджетов предыдущих лет в объеме $740 млн.

В новом году Беларуси предстоит погасить $1,922 млрд. внешнего госдолга и еще потратить $1,197 млрд. на его обслуживание.