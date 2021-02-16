Романчук: Госконтроль предлагает уничтожить ИП как класс

Ярослав Романчук назвал социально-экономическим геноцидом предлагаемые Комитетом госконтроля РБ меры по ужесточению налоговой политики в отношении индивидуальных предпринимателей.

«Это война. Социально-экономический геноцид. Война контрольно-силовых войск против предпринимателей, их наемных работников и членов их семей. Регуляторный, налоговый залп напалмом против ИП направлен на радикальное сокращение/полное уничтожение источника дохода для примерно 700 тысяч человек», — заявил Романчук, комментируя опубликованное в сети письмо с налоговыми предложениями КГК.

По его мнению, предложения КГК способны «уничтожить индивидуальных предпринимателей как класс, как особую организационно-правовую форму» и стать своеобразным наказанием за «гражданскую позицию, за требования быть честным, соблюдать Конституцию (равенство условий хозяйствования)».

Госконтроль предлагает отменить единый налог и замена его на «упрощенку» (упрощенная система налогообложения - УСН), повысить налог в рамках УСН до 16% на юридические, бухгалтерские, маркетинговые, консультационные и иные услуги ИП с «незначительными затратами»; заставить ИП платить подоходный налог за снятие наличных сверх ежемесячного норматива свыше 3 тыс. рублей в месяц; увеличить платежи в ФСЗН; а также усилить уголовную ответственность за правонарушения в налоговой сфере, ввести уголовную ответственность за выплаты в конвертах и неуплату в ФСЗН.

«Это яркий пример того, как церберы выслуживаются перед своим начальником, как они бегут впереди паровоза, как контрольно-силовые структуры стараются выиграть внутреннюю борьбу за коврижки от главного. Они сформулированы не как предложения по поддержке людей в кризис. В них нет здравого смысла. КГК не дружит с экономической наукой. Контролерам чужда солидарность с теми, кто многие годы на свой страх и риск, на свои деньги кормит свои семьи, создает рабочие места, платит налоги и удовлетворяет потребителя. Лукашенко крикнул КГК — «Фас!», Комитет госконтроля ответил «Есть!», заявил Романчук.

Лон полагает, что в случае принятия перечисленных предложений для многих ради «спасения своей семьи, своих материальных активов и резервов остается единственный выход — закрыться, распродать всё, что есть, затихариться или уехать».