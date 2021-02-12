ЦБ России оставил ставку неизменной после разгона инфляции выше 5%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне — 4,25%, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России больше не видит потенциала дополнительного снижения ключевой ставки: из релиза исключена соответствующая фраза. Вместо этого в сообщении отмечается, что регулятор при развитии ситуации по базовому прогнозу будет «определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике».

Нижняя граница диапазона нейтральной ключевой ставки — 5%. Кроме того, ЦБ указал на то, что дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года. Риск ухода инфляции вниз от таргета ЦБ в 4% был одним из аргументов в пользу снижения ставки весной, передает РБК.

ЦБ взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики в сентябре, а до этого с начала 2020 года понизил ставку в общей сложности с 6,25 до 4,25%. Решение о сохранении ставки в феврале ЦБ принял в условиях разгона роста цен: по итогам января годовая инфляция составила 5,19% при таргете ЦБ в 4%.

«В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены», — указал ЦБ. Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год — с 3,5–4% до 3,7–4,2%.

Росту цен на рынках способствует ускорение темпов вакцинации от коронавируса и дополнительные меры бюджетного стимулирования экономики в отдельных странах, отметили в Банке России. При этом проявились такие проинфляционные факторы со стороны предложения, как дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм.