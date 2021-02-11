США рассматривают ограничения на экспорт технологий в Китай

Американские власти рассматривают возможность введения вместе со своими союзниками дополнительных ограничений на экспорт в Китай технологий двойного назначения.

Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на представителя вашингтонской администрации, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет о «новых адресных ограничениях» на экспорт. Кроме того, по словам представителя исполнительной власти, Вашингтон не хочет «поставлять особо важные технологии, которые могут повысить военный потенциал Китая».

Кроме того, отмечает агентство, США не намерены отменять таможенные пошлины на китайские товары, которые были введены предыдущей администрацией 45-го президента Дональда Трампа. Они останутся до завершения «интенсивных консультаций» с союзниками и обзора американской политики в отношении КНР, поясняет Рейтер.

«Мы сохраняем эти тарифы, пока проводим наш обзор, потому что мы не собираемся действовать поспешно», - подчеркнул представитель администрации. Он напомнил, что американский лидер Джо Байден критиковал стратегию Трампа в отношении Китая не за ее жесткость, а за то, что тот занимался ей «в одиночку, параллельно с этим сражаясь с союзниками» США. На данный момент не было принято окончательных решений о том, будут ли отменены пошлины, и будет ли продолжена хотя бы частично политика предыдущего президента в этой связи.

В среду Байден в первом телефонном разговоре на этом посту с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил борьбу с распространением нового коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире. Перед этим американский лидер, выступая в Пентагоне, заявил, что Соединенные Штаты создают рабочую группу по Китаю, в том числе для отражения вызовов в сфере обороны. Ранее в интервью телекомпании Си-би-эс американский президент заявил, что Соединенные Штаты и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию между двумя странами.