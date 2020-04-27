Последнее обновление: 27.04.2020 19:03

США ужесточают правила экспорта продукции двойного назначения для КНР

Власти США ужесточают требования для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Китай.

Об этом сообщило в понедельник Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающее за экспортный контроль, передает ТАСС.

«Это постановление расширяет требования для получения лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу материалов, предназначенных для военного конечного использования и конечных военных пользователей в Китае, России и Венесуэле, за счет <...> включения военных конечных пользователей в Китае», - говорится в извещении, которое будет опубликовано в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства - 28 апреля. Правило вступит в силу через 60 дней после публикации.

В документе отмечается, что в отношении России и Венесуэлы аналогичные требования были введены в 2014 году.

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