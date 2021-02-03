Власти Китая и владелец Алибабы договорились о реструктуризации

Подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $61 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. согласовала с регулирующими рынок органами КНР план реструктуризации.

Официально о достижении договоренности будет объявлено на следующей неделе, до того, как в Китае начнут праздновать Новый год, приходящийся в этом году на 12 февраля, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg, согласованный план предусматривает передачу в холдинг всех подразделений Ant Group, в том числе и тех, что работают в таких сферах, как блокчейн-технологии и доставка еды. Ранее компания пыталась добиться включения в состав холдинга, к которому регуляторами будут предъявляться те же требования, что и к банкам, только финансовых подразделений. В конце декабря сообщалось, что ЦБ Китая поручило руководству Ant Group «исправить» ситуацию с направлениями деятельности компании в сферах страхования, кредитования и управления капиталом и «вернуться к корням» в качестве платежного оператора (Ant Group владеет крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay).

В августе 2020 года Ant Group подала документы для проведения на биржах в Гонконге и Шанхае первичного публичного размещения (IPO) акций, которое должно было установить новый мировой рекорд — более $34 млрд. Однако за два дня до объявленной даты IPO было остановлено. В сообщении Ant Group говорилось, что оно было приостановлено из-за существенных вопросов, которые появились после беседы представителей регуляторов с Ма, которому принадлежит более половины акций компании, и топ-менеджментом.

Как сообщил 3 февраля Bloomberg, в Ant Group изучают возможности вернуться к вопросу IPO, однако срок его проведения назвать пока невозможно.