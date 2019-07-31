Последнее обновление: 31.07.2019 14:08

Выручка Huawei Technologies выросла несмотря на санкции США

Huawei Technologies во вторник отчиталась о росте выручки на 23,2% в первом полугодии, превысившем прошлогодние показатели, несмотря на ограничения США в отношении китайской технологической компании.

Huawei сообщила, что в первом полугодии выручка выросла до 401,3 миллиарда юаней ($58,28 миллиарда) с 325,7 миллиарда годом ранее. Объем поставок смартфонов достиг 118 миллионов единиц, увеличившись на 24%, передает Reuters.

Цепочка поставок компании сильно пострадала, когда в середине мая Вашингтон включил Huawei в черный список экспортеров. Правительство США считает, что компания представляет угрозу национальной безопасности, поскольку ее оборудование может быть использовано Пекином для шпионажа. Huawei отвергает обвинения.

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