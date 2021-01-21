Нацбанк Беларуси предоставил банкам ликвидность в объеме 426,8 млн. рублей

Нацбанк Беларуси провел кредитные аукционы в рамках поддержки ликвидности банков на сумму около 426 млн. рублей.

20 января Нацбанк проведен кредитный аукцион по объявленной процентной ставке 11,50 % годовых на срок 7 дней. К аукциону было допущено 5 заявок от 4 банков на общую сумму 26,75 млн. рублей. Принято решение установить объем кредитов в сумме 26,75 млн. рублей.

Кроме того, регулятор провел кредитный аукцион по объявленной процентной ставке 9,75 % годовых на срок 180 дней. К аукциону было допущено 15 заявок от 15 банков на общую сумму 1164,4 млн. рублей. Принято решение установить объем кредитов в сумме 400,0 млн. рублей.