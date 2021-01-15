Последнее обновление: 15.01.2021 14:07

Лукашенко советует Нацбанку искать валютную ликвидность на азиатском рынке

Лукашенко посоветовал Нацбанку в условиях санкций переориентироваться на валютные заимствования на азиатском рынке.

"Всякого рода санкционное давление, - вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся", - заявил Лукашенко, принимая с докладом главу Нацбанка Павла Каллаура и помощника президента Валерия Бельского.

"Хотя и они же не дураки, понимают, что около 3 тыс. предприятий разного рода функционируют и завязаны на Беларусь. И обвала в Беларуси никто не хочет, потому что это определенные недостатки и проблемы в самом Европейском союзе. Поэтому надо работать со всеми - и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают", - добавил он.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование