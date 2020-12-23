Последнее обновление: 23.12.2020 13:20

Китай с 1 января снизит импортные пошлины на 883 вида товаров

Правительство Китая с января 2021 года снизит импортные пошлины на 883 вида товаров, говорится в опубликованном в среду заявлении Комитета по таможенным тарифам при Госсовете КНР.

"С 1 января 2021 года будут скорректированы ввозные пошлины на часть товаров", - указывается в документе, передает ТАСС.

В обнародованном списке значатся редкоземельные металлы, сырье для производства медикаментов, лекарственные препараты, продукция деревообрабатывающей промышленности, одежда, детали для автомобильных и авиационных двигателей и другие виды товаров.

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