Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января

Китай понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

В сообщении указывается, что пошлины на определенные категории товаров станут ниже, чем тарифы для стран, которые получили режим наибольшего благоприятствования. В сообщении отмечается, что мера по снижению пошлин направлена на расширение импорта, передает РБК.

22 декабря президент США Дональд Трамп заявил о «прорыве» в торговой сделке с Китаем. Страны ведут торговую войну с 2018 года, когда Трамп поднял размер пошлин на ряд китайских товаров. В ответ Китай прекратил импорт сельскохозяйственной продукции из США.

19 декабря, Китай решил освободить от дополнительных пошлин ряд американских товаров. В список вошли товары химической и строительной отрасли.

13 декабря власти США сообщили, что Вашингтон и Пекин достигли соглашения в ходе первой фазы торговой сделки и США отменили планируемые пошлины. В ответ Китай также отложил введение пошлин.