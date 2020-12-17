ФРС США изменила прогноз по ВВП и безработице в стране

Федеральная резервная система США улучшила прогнозы о безработице и ВВП, а также сохранила прогноз об инфляции в 2020 году. Об этом сообщатся на сайте регулятора.

Прогноз падения ВВП в уходящем году был улучшен по сравнению с сентябрьским: 3,7 вместо 2,4%. На 2021-й прогноз роста был скорректирован с 4 до 4,2%.

Кроме того, были внесены изменения в данные о безработице. Так, если прогноз составил в сентябре 7,6%, то теперь снизился до 6,7%. На будущий год он изменился с 5,5 до 5%.

При этом прогноз инфляции на 2020-й не изменился и остался на уровне 1,2%, а на следующий год был скорректирован с 1,7 до 1,8%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на текущий год был понижен до 1,4 с 1,5%, а на 2021-й повышен до 1,8 с 1,7%.

В пресс-службе регулятора также сообщили, что ФРС намерена продолжить выкуп активов на сумму не менее $120 млрд в месяц до обеспечения существенного прогресса в сфере занятости и инфляции, передает РБК.

«Федеральная резервная система продолжит увеличивать на своем балансе объемы гособлигаций на сумму не менее чем $80 млрд в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на $40 млрд в месяц», — поясняется в сообщении.

Ранее кандидат на пост следующего министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что пандемия коронавируса и последовавший экономический спад привели США к состоянию кризиса на уровне исторического масштаба. По ее словам, это трагедия для Америки и бездействие приведет к еще большему ущербу.