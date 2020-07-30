Последнее обновление: 30.07.2020 12:33

Прогноз: Экономика США во 2 квартале рухнула на рекордные в истории 34,1%

Падение ВВП США во втором квартале, вероятно, окажется самым резким со времен Великой депрессии из-за сокращения расходов потребителей и компаний в период пандемии.

Американская экономика, вероятно, рухнула во втором квартале 2020 года на 34,1% в пересчете на годовые темпы. Если прогноз оправдается, падение станет максимальным за всю историю подсчета показателя, то есть с 1947 года, передает Reuters.

Предыдущее рекордное снижение ВВП было зафиксировано во втором квартале 1958 года и составило 10%. В первом квартале 2020 года экономика США сократилась на 5%.

“Прогноз предусматривает, что уровень реального ВВП фактически снизился примерно на 11% за первые два квартала 2020 года, - сказал Лу Крэндалл, главный экономист Wrightson ICAP. - Если это так, то это сведет на нет более чем пятилетний рост и вернет реальный ВВП на уровень, который в последний раз наблюдался в середине 2014 года”.

По словам старшего международного экономиста ING Джеймса Найтли, ожидаемое падение американского ВВП примерно соответствует спаду на момент окончания Второй мировой войны, однако “тогда это случилось за три года, а не за два квартала, как сейчас”.



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