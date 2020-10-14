Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых

Нацбанк Беларуси принял решение оставить ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности на текущем уровне несмотря на то, что в сентябре годовая инфляция разогналась до 6,1%, существенно оторвавшись от целевого параметра в 5%.

«Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года», - сообщила пресс-служба регулятора.

«В последние месяцы инфляция ускорилась и сложилась выше, чем ожидалось. В сентябре 2020 года годовой прирост потребительских цен составил 6,1 процента. В большей степени такая динамика инфляции обусловлена ростом цен на импортируемые товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на иностранную валюту», - комментирует свое решение Нацбанк РБ.

По оценке регулятора, прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6 процентов. При этом воздействие произошедшего ослабления белорусского рубля будет обуславливать повышенный инфляционный фон в краткосрочном периоде.

В среднесрочной перспективе прогнозируется преобладание продолжительных дезинфляционных факторов, что будет способствовать возвращению инфляции к целевой траектории вблизи 5 процентов.

В соответствии с установленным на 2020 год графиком очередное заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 11 ноября 2020 года.