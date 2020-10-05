МВФ увеличил лимиты финансовой помощи в связи с пандемией

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил временное увеличение масштабов доступа к его финансовой помощи для государств, столкнувшихся с тяжелыми экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВФ, передает ТАСС.

"Ввиду сохраняющегося воздействия пандемии Исполнительный совет МВФ одобрил 28 сентября продление на шесть месяцев - по 6 апреля 2021 года включительно - временного увеличения лимитов доступа в рамках экстренных инструментов финансирования", - говорится в сообщении фонда.

Решение о повышении таких потолков было принято в апреле текущего года, напомнил фонд. Речь идет о пределах заимствования в рамках Механизма ускоренного кредитования (RCF, предназначен для слаборазвитых стран, позволяет получать займы на льготных условиях) и Инструмента для ускоренного финансирования (RFI). "Лимиты на ежегодный доступ были повышены [тогда] с 50% до 100% квоты. А лимиты совокупного доступа - со 100% до 150% квоты на период по 5 октября 2020 года включительно", - отмечается в заявлении.

В нем также указывается, что по состоянию на 31 августа 69 стран - членов МВФ получили с начала пандемии финансовую поддержку через механизмы экстренного финансирования. Три четверти этих получателей воспользовались увеличением лимитов доступа, подчеркивает фонд.

Как известно, белорусские власти весной и летом не смогли договорится с МВФ о получении средств в рамках экстренного финансирования из-за особого подхода властей Беларуси к борьбе с коронавирусом. Теперь же, на фоне кризиса легитимности властей МВФ и вовсе не с кем договариваться о кредитовании.

Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно апрельским заключениям МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%. Однако Всемирный банк (ВБ) 8 июня предупредил, что этот спад, по подсчетам его экспертов, составит 5,2%.