Госконтроль РБ обвиняет «Белтяжмаш» в налоговой оптимизации

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси утверждает, что выявил факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш», незаконно применявших упрощенную систему налогообложения

«Установлено, что должностными лицами общества на протяжении 2014 — 2020 годах была разработана и внедрена схема уклонения от уплаты налогов вследствие занижения выручки ЗАО "Белтяжмаш" от сдачи внаем недвижимого имущества», - говорится в сообщении КГК РБ.

«Для реализации данной схемы из общества в июле 2014 года был выделен субъект хозяйствования (надо понимать – зарегистрирован), из которого в декабре 2014 года дополнительно выделены (опять же - зарегистрированы) еще 13 субъектов хозяйствования. Фактическими руководителями и главными бухгалтерами этих субъектов выступали работники и учредители ЗАО "Белтяжмаш" (например, главный бухгалтер общества являлся одновременно главным бухгалтером указанных субъектов хозяйствования)», — рассказывает КГК.

По мнению Госконтроля, полученная ЗАО «Белтяжмаш» выручка от сдачи внаем недвижимого имущества (ред. – это уже не выручка Белтяжмаша) вместо отражения в качестве выручки общества искусственно (это называется – финансовый менеджмент) распределялась между данными 14 субъектами хозяйствования, применявшими упрощенную систему налогообложения.

В сообщении сказано, что выручка ЗАО «Белтяжмаш» занижалась, а выручка выделенных 14 субъектов хозяйствования завышалась. Но технически, занизить выручку можно только, если часть расчетов произвести черным неучтенным налом или дальними деньгами (расчеты между оффшорными компаниями), а завысить – произвести обратную схему

«Это позволяло создавать видимость законного применения указанными субъектами хозяйствования упрощенной системы налогообложения, не превышая установленные законодательством для ее применения максимальные значения выручки», — говорится в сообщении Госконтроля.

В общем, схема понятна и на сегодняшний день вполне законна, поскольку эта брешь в законодательстве пока не закрыта.

По данным КГК, в результате использования данной схемы в бюджет уплачено лишь 1,4 млн рублей налога при упрощенной системе налогообложения вместо 7,7 млн рублей налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более 6,3 млн рублей.

Озвученные Госконтролем цифры являются субъективной оценкой отдельных чиновников ведомства и требуют тщательной проверки. Например, Госконтроль не указал, кто является плательщиком 1,4 млн рублей налога – только Белтяжмаш или эту сумма собрана со всех 14 (15) юридических лиц, и т.д.

Департаментом финансовых расследований по данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Подозреваемыми по уголовному делу признаны 5 человек, включая руководителя ЗАО «Белтяжмаш», в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (золотые слитки общим весом более 23 кг, серебряные слитки общим весом свыше 14 кг, денежные средства на сумму более 1,3 млн долларов США и 48 тыс. евро, а также 8 объектов недвижимости) наложен арест.

ЗАО «Белтяжмаш» попало под раздачу из-за сдачи в аренду помещений штабу Виктора Бабарико и Координационному совету.