Последнее обновление: 10.09.2020 08:55

В фонд, директор которого помогал Координацинному совету, пришел Госконтроль

В фонд «Страна замков» пришел с внеплановой проверкой Госконтроль. Директор фонда Александр Варикиш видит здесь политическую мотивацию: он помогал пресс-службе Координационного совета.

По словам директора фонда, сегодня, 9 сентября, после 14 часов дня к ним пришли четыре сотрудника Госконтроля. Они показали предписание и начали проверку финансового состояния организации, сообщил в среду tut.by.

Фонд «Страна замков» занимается культурной деятельностью. В том числе организацией и проведением экскурсий.

«2020 год фактически убил эту отрасль. Наши обороты — мизерные. Небольшое оживление наступило лишь в августе. И на эти обороты пришло четыре человека», — сообщил Варикиш.

Он считает эту проверку политическим давлением на противников Лукашенко.



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