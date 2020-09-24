Последнее обновление: 24.09.2020 18:48

МВФ видит некоторое улучшение ситуации в мировой экономике

Международный валютный фонд (МВФ) наблюдает некоторое улучшение экономических показателей по сравнению с июньским прогнозом по мировому ВВП.

Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель организации Джерри Райс, передает ТАСС.

«Поступившая недавно информация свидетельствует о том, что экономический прогноз может быть в некоторой степени менее мрачным в сравнении с показателями от 24 июня. В некоторых секторах мировой экономики ситуация начинает исправляться», - сказал он.

«Мы также видим признаки того, что мировая торговля начинает медленно восстанавливаться», - добавил Райс. При этом, по его словам, «экономический прогноз остается очень проблематичным, особенно для многих развивающихся и быстроразвивающихся стран».

В конце июня МВФ ухудшил свой апрельский прогноз по мировому ВВП, который, как ожидается, упадет на 4,9% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,4% в 2021-м. Как полагали тогда эксперты организации, в связи с экономическими последствиями пандемии нового коронавируса падение ВВП государств с развитой экономикой в 2020 году составит 8%, что на 1,9 процентного пункта ниже, чем в апрельском прогнозе. Глубокий экономический спад в этом году ожидался в США (падение ВВП на 8%), Японии (5,8%), Великобритании (10,2%), Франции (12,5%), Италии и Испании (по 12,8%). Как предполагали в МВФ, в 2021-м темпы роста в странах с развитой экономикой увеличатся на 4,8%. ВВП государств с развивающимся рынком упадет в этом году на 3%, а в следующем, как ожидалось, увеличится на 5,9%.

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