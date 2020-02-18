МВФ пересматривает рекомендации для стран с развивающейся экономикой

Международный валютный фонд (МВФ) решил пересмотреть рекомендации для стран с развивающейся экономикой.

Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила в размещенной во вторник статье в британской газете Financial Times, передает ТАСС.

Это предполагает, как отметила Георгиева, новая «комплексная программа» действий МВФ, в которой подвергнутся переоценке затраты и выгоды четырех инструментов - денежно-кредитной политики, макропруденциальной политики, интервенций валютного курса и мер по движению капитала». Она направлена на то, чтобы «помочь стабилизировать экономики, подверженные внутренним и внешним шоковым воздействиям» с учетом взаимодействия этих инструментов друг с другом и ситуации в каждой стране.

Нынешняя стратегия фонда, как напомнила Георгиева, основывается «на более традиционном экономическом мышлении и в целом ориентирует страны-члены на использование обменного курса в качестве амортизатора» экономических потрясений. Однако он может не учитывать «важные аспекты развивающихся рынков», подчеркнула глава МВФ.

Страны с развивающейся рыночной экономикой «сильно отличаются друг друга и по ликвидности валютных рынков, что может повлиять на инструментарий, доступный им для стабилизации», уточнила автор.