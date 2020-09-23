ВВП Испании упал во втором квартале 2020 года на 17,8%

ВВП Испании сократился во втором квартале текущего года на 17,8% по сравнению с показателем предыдущего квартала из-за последствий распространения нового коронавируса.

Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе Национального института статистики.

Речь идет о самом сильном квартальном падении с 1970 года. Таким образом, испанская экономика находится в стадии рецессии. В первом квартале ВВП сократился на 5,2%, передает ТАСС.

Правительство Испании ранее высказывало мнение, что ВВП страны может сократиться в текущем году на 9,2% из-за последствий пандемии. Уровень безработицы может достигнуть 19%.

С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 682 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 30,9 тыс. пациентов умерли. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения, были закрыты все развлекательные заведения, школы, кафе, отели, спортзалы. Действие режима завершилось 21 июня.