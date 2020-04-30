Последнее обновление: 30.04.2020 12:39

ВВП Испании показал рекордное квартальное падение с 1970 года

Категории: Испания ВВП

ВВП Испании снизился в первом квартале текущего года на 5,2% из-за последствий распространения коронавируса.

Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг на сайте Национального института статистики королевства.

Отмечается, что ВВП Испании "в первом квартале 2020 года зафиксировал квартальные колебания на уровне -5,2%". "Этот показатель на 5,6 пункта ниже, чем в четвертом квартале", - добавили в институте, передает ТАСС.

Как уточняет агентство Europa Press, речь идет о самом сильном квартальном падении с 1970 года. До этого самый большой квартальный спад ВВП королевства был зафиксирован в первом квартале 2009 года (-2,6%).

Ранее в Банке Испании заявили, что ВВП страны в текущем году может сократиться на показатель от 6,6% до 13,6% из-за последствий распространения коронавируса.

Ранее институт статистики сообщал, что из-за пандемии уровень безработицы в Испании в первом квартале текущего года достиг 14,41%. Число безработных людей в стране увеличилось на 121 тыс., до 3,31 млн.

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