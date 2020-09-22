Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи Беларуси

Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен.

Об этом сообщил телеграм-канал Тихановской по итогам ее поездки в Брюссель, где она выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами.

«Светлана призвала Евросоюз поддержать ее призыв провести новые свободные выборы, освободить политзаключенных и остановить насилие. Также она призвала не признавать легитимным режим Лукашенко, все его решения и договора; признать Координационный Совет законным представителем в переговорах; расширить санкции на виновных в фальсификациях, незаконных задержаниях и пытках; начать международное преследование этих лиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что репрессированные режимом, студенты, журналисты, медики, правозащитники смогут рассчитывать на помощь европейских стран.