Последнее обновление: 21.09.2020 16:36

Координационный совет попросил ЕС о помощи "новому правительству" страны

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова попросила Евросоюз предоставить помощь будущему "демократическому правительству Беларуси".

"Мы просим вас вспомнить положение Будапештского меморандума и требовать диалога между белорусским обществом и бывшим президентом (Лукашенко) при посредничестве ЕС, США и России.

В случае обеспечения предметного диалога, Европейский союз должен оказать значительную финансовую и организационную поддержку новому демократически избранному правительству Беларуси", - сказала Ковалькова, выступая в понедельник на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Беларуси.

По ее мнению, уже сейчас можно вести разговор об отмене виз для белорусов. "Это была бы хорошая помощь", - считает Ковалькова.

"Мы просим вас подготовить пакет помощи для демократической Беларуси, так как режим Лукашенко довел страну до ужасного состояния, - заявила она. - Новому демократическому правительству понадобится международная помощь, чтобы вывести страну из социально-экономического и политического кризиса".

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование