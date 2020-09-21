Координационный совет попросил ЕС о помощи "новому правительству" страны

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова попросила Евросоюз предоставить помощь будущему "демократическому правительству Беларуси".

"Мы просим вас вспомнить положение Будапештского меморандума и требовать диалога между белорусским обществом и бывшим президентом (Лукашенко) при посредничестве ЕС, США и России.

В случае обеспечения предметного диалога, Европейский союз должен оказать значительную финансовую и организационную поддержку новому демократически избранному правительству Беларуси", - сказала Ковалькова, выступая в понедельник на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Беларуси.

По ее мнению, уже сейчас можно вести разговор об отмене виз для белорусов. "Это была бы хорошая помощь", - считает Ковалькова.

"Мы просим вас подготовить пакет помощи для демократической Беларуси, так как режим Лукашенко довел страну до ужасного состояния, - заявила она. - Новому демократическому правительству понадобится международная помощь, чтобы вывести страну из социально-экономического и политического кризиса".