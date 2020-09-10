Последнее обновление: 10.09.2020 21:46

МВФ и Беларусь не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования

Власти Беларуси не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"В марте Беларусь обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности", - отметил представитель фонда.

Он пояснил, что речь шла об инструменте для ускоренного финансирования, в рамках которого МВФ оказывает помощь пострадавшим от последствий пандемии странам. "Данный [финансовый] механизм не содержит каких-либо жестких условий <...>, но [для его использования] необходимы гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности", - пояснил Райс. Под гарантиями, по его словам, подразумевались "меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является стандартной процедурой [МВФ] для всех стран", которые хотят получить помощь.

В марте правительство и Национальный банк Беларуси обсуждали с МВФ выделение финансовой поддержки в размере до $900 млн в связи с последствиями пандемии.

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