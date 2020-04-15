МВФ в конце апреля может одобрить кредит Беларуси на $900 млн.

Международный валютный фонд до конца апреля рассмотрит заявку Беларуси на "быстрое" финансирование в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации.

«Беларусь обратилась к МВФ с просьбой предоставить финансовые ресурсы с использованием инструмента быстрого финансирования. Европейский департамент МВФ уже принял положительное решение в отношении предоставления финансирования Беларуси, исполнительный совет директоров МВФ этот вопрос рассмотрит до конца апреля", - говорится в сообщении, которое цитирует БелТА.

Ранее МВФ заявил о готовности предоставить до $40 млрд. странам со средним уровнем дохода, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно $900 млн.