Последнее обновление: 09.09.2020 17:32

Дефицит бюджета США с начала 2020 финансового года составил $3 трлн.

Категории: США Бюджет

Дефицит американского бюджета в августе увеличился на 198 млрд долларов, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) 3 трлн долларов.

Это следует из доклада, распространенного во вторник бюджетным управлением Конгресса США (CBO).

«Совокупный дефицит федерального бюджета за первые 11 месяцев 2020 финансового года, по оценкам CBO, составил 3 трлн долларов, на 1,9 трлн долларов больше, чем дефицит, зарегистрированный за аналогичный период прошлого года», - говорится в документе.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, к концу текущего финансового года дефицит бюджета составит 3,3 трлн долларов. Таким образом, американский бюджетный дефицит станет «самым большим с 1945 года», будет равен 16,0% ВВП. В 2019 финансовом году дефицит бюджета составил 984 млрд долларов.

Федеральные власти США с марта влили в экономику порядка 3 трлн долларов для стимулирования экономического роста в период пандемии.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.

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