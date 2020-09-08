Тихановская: Лукашенко не обладает легитимностью в качестве президента

Светлана Тихановская, выступая сегодня в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заявила, что Лукашенко не обладает легитимностью в качестве президента/

«Он более не представляет Беларусь. Силы и страны, который заключают соглашения с Лукашенко, делают это на свой страх и риск», - заявила Тихановская. Она уже не впервые делает такое заявление.

"Нам необходимо международное давление на этот режим, на этого одного человека, который цепляется за власть. Нам нужны санкции против лиц, которые издают и выполняют преступные приказы, нарушающие международные нормы и права человека” — подчеркнула Тихановская.