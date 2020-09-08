S&P повысило кредитный рейтинг Аргентины с «выборочного дефолта» до «ССС-»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг Аргентины с уровня «выборочный дефолт» ("SD") до «ССС-«, прогноз стабильный.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении агентства.

По мнению экспертов S&P, реструктуризация в общей сложности 104 млрд долларов долга, о которой удалось договориться правительству Аргентины, «представляет собой значительное облегчение обслуживания долга в ближайшие три года, что обеспечивает бюджетно-финансовые возможности». «Этот важный шаг дает правительству возможность разработать более обширный план противодействия макроэкономическим вызовам после окончания пандемии, вести переговоры о новой программе Международного валютного фонда и работать над устранением задолженности перед Парижским клубом кредиторов», - говорится в сообщении.

31 августа министр экономики Аргентины Мартин Гусман объявил, что республика смогла достичь договоренности о реструктуризации 99% долга перед иностранными кредиторами, сообщает ТАСС.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. 27 октября прошлого года в стране прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике возможность развиваться и погасить долги.