Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины до «С»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах с уровня «CC» до «С».

Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства, передает ТАСС.

Fitch связывает свое решение о понижении рейтинга с предложением об урегулировании задолженности, которое Аргентина сделала частным кредиторам.

«Эксперты Fitch ожидают, что дефолт по предстоящим платежам по ценным бумагам неизбежен, если соглашение с держателями ценных бумаг не будет достигнуто в ближайшие недели», - говорится в сообщении.

В четверг министр экономики Аргентины Мартин Гусман представил план задолженности страны перед частными кредиторами, который предусматривает трехлетний льготный период и списание 62% процентов. Буэнос-Айрес также предлагает списать 5,4% основной суммы долга.

Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет 68,8 млрд долларов.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. 27 октября прошлого года в стране прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике возможность погасить долги.