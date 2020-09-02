Пентагон признал лидерство Китая в трех военных областях

Пентагон опубликовал ежегодный доклад для конгресса США о состоянии Вооруженных сил Китая. В нем говорится, что Народно-освободительной армии Китая (НОАК) удалось превзойти армию США, по крайней мере, в трех оборонных сферах.

Пекин сумел обойти США по темпам строительства кораблей. По численности флот КНР уже превзошел ВМФ США. В его составе 350 кораблей и подводных лодок, включая 130 крупных надводных кораблей. Флот Соединенных Штатов насчитывает 293 боевые единицы, передает РБК.

Пентагон также признает превосходство Китая по крылатым и баллистическим ракетам наземного базирования. По оценке Минобороны США, Китай обладает более чем 1250 крылатыми и баллистическими ракетами этого типа с дальностью поражения от 500 до 5,5 тыс. км. В то же время США сейчас обладают лишь одним типом баллистических ракет наземного базирования с дальностью поражения от 70 до 300 км. В докладе отмечается, что речь идет о конвенциональном типе вооружения. Ранее Соединенные Штаты были связаны ограничениями договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещал наличие в арсеналах ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Кроме того, Китай превзошел Соединенные Штаты в сфере интегрированных систем ПВО. В докладе отмечается, что во многом это превосходство было обеспечено за счет поставок российского вооружения в КНР. «КНР обладает одной из крупнейших в мире группировок систем «земля-воздух», включая системы С-400 и С-300 российского производства, а также комплексы собственного производства», — говорится в документе.

Вместе с тем аналитики Пентагона отмечают, что у НОАК по-прежнему сохраняются серьезные проблемы в ряде областей, о чем хорошо осведомлено руководство Китая. В связи с этим стратегия развития вооруженных сил КНР предусматривает еще порядка 20 лет беспрерывных реформ.

Среди ключевых направлений развития Вооруженных сил Китая — модернизация и укрепление ядерного потенциала. По данным Пентагона, в ближайшие десять лет Пекин намерен удвоить количество стоящих у него на вооружении ядерных боеголовок. Сейчас Китай обладает 200 ядерными боезарядами. Кроме того, идет развитие и средств доставки: Пекин намерен добиться обладания всеми элементами так называемой «ядерной триады» — средствами доставки ядерных боеголовок наземного базирования, морского и воздушного.

Кроме того, отмечают аналитики Пентагона, Китай готовится расширить возможности применения Вооруженных сил за рубежом. Помимо уже имеющейся военной базы в Джибути КНР может открыть ряд новых пунктов базирования. В числе стран, где может появиться инфраструктура китайских Вооруженных сил, авторы доклада называют Мьянму, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Сейшельские острова, Танзанию, Анголу и Таджикистан.

16 августа специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, для противодействия ядерному арсеналу Китая. Спецпредставитель отметил, что наращивание ядерного потенциала Китаем создает угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для их союзников в регионе.