Нацбанк Беларуси поддержал банки дорогой ликвидностью

Нацбанк Беларуси в среду, 26 августа, провел кредитный аукцион для поддержки испытывающих дефицит ликвидности банков.

Как сообщил регулятор, банкам предлагались деньги на 7 дней. На аукцион поступило 85 заявок от 18 банков со ставками от 7,75 % до 18,00 % годовых на общую сумму 2487,80 млн. рублей.

Принято решение предоставить банкам ресурсы в сумме 900,00 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 13,14 % годовых, ставка отсечения составила 12,50 % годовых.

Кроме того, регулятор в рамках двухсторонних операций предоставил кредиты на сумму 90 млн. рублей на срок 3-6 месяцев

Между тем, проведение кредитного аукциона не спасло ситуацию на рынке межбанковских рублевых кредитов: в минувшую среду ставка по рублевому overnight подскочила с 10,63% до 12,17%.

Очередной скачок процентной ставки пока не притушил повышенный спрос на валюту, Торги валютами на БВФБ в четверг, 27 августа, опять открылись падением рубля и большим объемом торгов.