За 7 месяцев 2020 года чистая покупка валюты населением Беларуси превысила $873 млн.

Население Беларуси на фоне беспрецедентной по масштабам нарушений и фальсификаций со стороны властей избирательной кампании и негативных экономических новостей резко нарастило скупку иностранной валюты, которую нельзя объяснить естественным спросом из начала туристического сезона, поскольку страна остается изолированной из-за пандемии коронавируса.

В итоге чистая покупка валюты населением в июле 2020 года составила $215,6 млн. и выросла на 137,9 млн. или 2,7 раза по сравнению с июнем, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в июле 2020 составила $947,4 млн., что на $170,8 млн. или 21,99% больше, чем в июне текущего года. В том числе покупка наличной валюты в июле составила $626,6 млн. и выросла на 123,9 млн. или 24,65% по сравнению с прошлым месяцем, покупка безналичной валюты составила $320,8 млн., что на $46,9 млн. или 17,13% больше, чем в июне.

Продажа иностранной валюты населению Беларуси в июле 2020 года составила $731,8 млн., что на $32,9 млн. или 4,71% больше, чем в июне текущего года. В том числе продажа наличной валюты составила $560,8 млн. и выросла на $35,0 млн. или 6,65% по сравнению с прошлым месяцем, продажа безналичной валюты составила $170,9 млн., что на $2,1 млн. или 1,2% меньше, чем в июне.

Таким образом, чистая покупка валюты населением Беларуси в июле 2020 года составила $215,6 млн., а с начала года выросла до $873,8 млн.

При этом, в наличном сегменте сохраняется чистая продажа валюты: в объёме $51,8 млн. В безналичном складывается обратная ситуация: чистая покупка валюты в июле составила $149,9 млн., с начала года – $925,6 млн.

Всего, с начала 2020 года население купило $5,6519 млрд., продало $4,7780 млрд.