Последнее обновление: 07.08.2020 11:52

Курсы наличной валюты в банках Минска на 7 августа 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,018 рубля и составил 2,458 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,0148 рубля и составил 2,465 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,897 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,905 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,33 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,34 (не изменился).

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