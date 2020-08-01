Moody’s прочит дефолт «Русснефти» Гуцериева

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило с «Caa1-PD» до «Caa3-PD» рейтинг вероятности дефолта «Русснефти» - компании с добычей около 7,1 млн тонн в год, главным акционером которой с долей 60% является миллиардер Михаил Гуцериев.

Прежде «мусорный», или спекулятивный, рейтинг «Русснефти» теперь оказался в преддефолтной категории. Его текущее значение всего на 1 шаг выше уровня PDR, что, согласно методологии Moody’s, означает «частичный дефолт.

Понижение рейтинга «связано с возрастающей вероятностью дефолта» компании, включая возможную реструктуризацию долга, на горизонте 12-18 месяцев, говорится в релизе агентства, передает finanz.ru.

На начало года у «Русснефти» было 1,19 млрд долларов долга и лишь 3 млрд рублей ликвидных активов на балансе. При средней цене нефти в 35 долларов за баррель компания, по оценке Moody’s, сгенерирует 10 млрд рублей операционного денежного потока, которого не хватит на обслуживание долга (7,2 млрд рублей), капиталовложения (19 млрд рублей) и выплату дивидендов по привилигированным акциями в размере 60 млн долларов.

По данным Moody’s, с конца прошлого года «Русснефти» не удалось договориться о привлечении финансирования, которое могло бы улучшить «трудное» положение компании с ликвидностью.

Крупнейшим кредитором «Русснефти» является банк ВТБ, которому компания должна перечислить по 91 млн долларов ежегодно в 2020-25 гг, а в 2026-м закрыть займ финальным платежом в размере 625 млн долларов.

По итогам первого полугодия «Русснефть» отчиталась о чистом убытке на сумму 18,66 млрд рублей по РСБУ против прибыли в 7,97 млрд рублей годом ранее.

Рейтинги компании учитывают ожидания, что кредитные метрики «значительно ухудшатся» в ближайшие 12-18 месяцев из-за падения цен на нефть и сокращения добычи в рамках пакте ОПЕК, а также ее высокой чувствительности к уровню нефтяных котировок и курсу рубля. Кроме того, у «Русснефти» присутствуют «повышенные риски корпоративного управления», связанные со значительным объемом сделок с другими компаниями семьи Гуцериевых, говорится в релизе Moody’s.