МТС первым в РФ получил лицензию 5G для коммерческого использования

Мобильный оператор МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G. Оператор получил частоты в миллиметровом диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах РФ до 16 июля 2025 года.

Первыми пользователями сети нового поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия, говорится в сообщении МТС.

Российские власти запускают 5G, не выделяя операторам частоты в так называемом “золотом диапазоне” 3,4-3,8 ГГц, который является основным для развития этого стандарта связи в мире. В России он занят военными и спецслужбами.

В миллиметровом диапазоне 5G развивают операторы в Италии, Норвегии, ОАЭ, используя 26 ГГц, а также в Сингапуре, Уругвае, Южной Корее, Японии - 28 ГГц, передает Reuters.