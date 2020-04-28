В России хотят ввести регистрацию смартфонов с 2021 года

В России с 1 июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, или IMEI.

Об этом со ссылкой на доработанный законопроект группы членов Совета Федерации сообщил «Коммерсантъ».

Регистрация уже используемых устройств при этом будет бесплатной, владельцев же новых мобильных телефонов обяжут заплатить за услугу. Максимальную цену авторы законопроекта предлагали установить в 100 руб., однако новый вариант предполагает, что стоимость и порядок оплаты определит правительство, передает РБК

Регистрировать устройства должны будут импортеры и граждане, купившие телефон за границей. Исключение коснется лишь смартфонов и других устройств с сим-картами, которые были закуплены для государственных и муниципальных нужд. Телефоны, которые не пройдут регистрацию или IMEI которых совпадет с другим, мобильным операторам разрешат блокировать.