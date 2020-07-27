Белавиа продлила приостановку полетов в РФ до 7 августа

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа. Рейсы в Краснодар, Сочи приостановлены по 15 августа, следует из сообщения авиакомпании.

Сегодня Минтранс РБ сообщил, что ждет ответа от Росавиации насчет возобновления авиасообщения между Беларусью и Россией.

"Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций были проведены консультации с Росавиацией, а также направлено письмо в Росавиацию с предложением о взаимном возобновлении авиасообщения. Но на данный момент российская сторона нам еще не ответила", - сообщила пресс-служа ведомства.

Минтранс РБ не стал озвучивать возможную дату возобновления полетов, объяснив отказ отсутствием договоренности с Россией.

"Но мы со своей стороны готовы к открытию авиасообщения между нашими странами", - добавили в Минтрансе.

Россия решила возобновить международное авиасообщение с 1 августа. В первую очередь будут возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Судя по сообщению Белавиа, Россия не намерена возобновлять авиасообщение с Беларусью как минимум до 15 августа.