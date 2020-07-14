Беларусь и Россия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни

Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией будет возобновлено в ближайшие дни, заявил сегодня премьер Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь", - сказал Головченко.

Он не смог назвать конкретные сроки возобновления движения.

"Конкретно пока не называют, просят подождать официального решения. Мы этот вопрос обсуждали", - уточнил Головченко.