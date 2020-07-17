Хакеры взломали 130 аккаунтов знаменитостей в Twitter

Администрация сети Twitter в пятницу, 17 июля, сообщила подробности о недавнем взломе аккаунтов.

Действия хакеров были нацелены на 130 аккаунтов, включая страницы кандидата в президенты США Джозефа Байдена, экс-президента США Барака Обамы, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, сооснователя концерна Microsoft Билла Гейтса, американcкого рэпера Канье Уэста и основателя Amazon Джеффи Безоса.

Несколько дней назад неизвестные взломали аккаунты ряда известных персон в Twitter и опубликовали на их страницах одинаковые сообщения с призывом переводить биткоины. В публикациях говорилось, что отправителям вернут криптовалюту в двойном размере. Вскоре записи были удалены, однако мошенникам удалось получить более 100 тысяч долларов, передает DW.

Расследованием инцидента занимается ФБР. Администрация Twitter находится на связи с пользователями, страницы которых пострадали от действий хакеров. В данный момент неизвестно, удалось ли злоумышленникам получить доступ к личным данным этих лиц.