Хакеры взломали Twitter-аккаунты Байдена и Обамы, Илона Маска и Билла Гейтса

Хакеры взломали Twitter кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и около 50 других крупных аккаунтов в социальной сети.

«Я возвращаю обществу. Все биткойны, отправленные на адрес ниже, будут отправлены обратно в двойном размере! Если вы отправите $1 тыс., я верну $2 тыс. Только в течение 30 минут», — говорилось в аккаунте Байдена, передает РБК.

Подобное сообщение также было размещено в Twitter бывшего президента США Барака Обамы, передает Business Insider. Сейчас эта запись из аккаунта экс-президента уже удалена.

Кроме того, хакерским атакам подверглись аккаунты основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса и рэп-исполнителя Канье Уэста.

Также преступники взломали Twitter платежного приложения Джека Дорси Cash App, создателей Ethereum — Виталика Бутерина, и Litecoin — Чарли Ли, главы Tron Foundation Джастина Сана, руководителя Binance Чанпэна Чжао и компании Ripple. Кроме того, были взломаны аккаунты Uber и Apple, а также бирж Coinbase, Gemini, Kucoin, Bitfinex и других.

По данным обозревателя blockchain.com, за первый час злоумышленники привлекли как минимум 4 BTC на сумму в $40 тыс.

«Мы знаем о проблеме с безопасностью, затронувшей аккаунты в Twitter. Мы расследуем это и предпринимаем шаги, чтобы это исправить», — отметили в Twitter.

Исполнительный директор Twitter Джек Дорси написал в своем микроблоге, что Twitter сообщит подробности по поводу взлома аккаунтов, как только разработчикам будет полностью понятно, что произошло.

«Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло», — отметил Дорси, добавив, что диагностика продолжается.

Незадолго до поста главы Twitter служба поддержки соцсети сообщила, что для большинства пользователей вернулась возможность публиковать твиты. Однако там отметили, что по мере того, как разработчики продолжают работать над исправлением ситуации, эта функция может исчезать, а затем вновь появляться.