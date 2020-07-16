Последнее обновление: 16.07.2020 11:42

КГБ Беларуси задержал замгендиректора сахарного завода

Правоохранительные органы Беларуси задержали замгендиректора Скидельского сахарного комбината Сергея Куликовского.

ОН подозревается в получении взяток от поставщиков сырья, сообщает tut.by со ссылкой на собственные источники.

На Скидельском сахарном комбинате сказали, что Куликовский находится в отпуске с середины прошлой недели. Отвечать на вопрос о местонахождении топ-менеджера там отказались, потому что еще «не получили ответы на запросы от соответствующих органов».

В концерне «Белгоспищепром», который курирует сахарные заводы, подтвердили факт задержания Куликовского. В пресс-службе КГБ получить комментарий не удалось.

Сергей Куликовский отвечал на Скидельском сахарном комбинате за приобретение и переработку сахарной свеклы и сырца. Сырьевая зона завода включает 8 свеклосеющих районов Гродненской области. Доставка осуществляется грузовиками и вагонами.

В конце января 2020 года сотрудники КГБ задержали руководителей всех четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании и еще нескольких бизнесменов.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование