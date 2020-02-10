КГБ Беларуси утверждает, что Шуневич не проходит по сахарному делу

Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что не задерживал и не применял никаких процессуальных мер в отношении экс-главы МВД Игоря Шуневича по "сахарному делу".

"КГБ не задерживал Игоря Шуневича, никакие меры процессуального характера к нему не применялись", – сообщил официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош, которого цитирует Sputnik.by.

Он подчеркнул, что Шуневич не является фигурантом ни одного уголовного дела из тех, которые находятся в ведении Комитета государственной безопасности.

В минувшие выходные в медийном пространстве РБ появилась информация о том, что Шуневича видели в здании КГБ РБ с предположением о возможном задержании, однако позже было опубликовано утверждение, что экс-глава МВД находится под подпиской о невыезде.