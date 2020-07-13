В России работники на удаленке получат компенсацию за технику и электричество

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате. Это следует из проекта отзыва правительства, сообщают «Известия».

Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование. Таким образом, сотрудник сможет запросить у работодателя возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личной техники, применяемой в работе.

Согласно тексту поправок в ТК, компенсация не будет обязательной. Реализация на практике будет оговорена в рамках трудового договора. В частности, работодатель может увеличить оклад сотрудника пропорционально его расходам на электроэнергию.